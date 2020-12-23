خيتافي يجبر سلتا فيغو على التعادل

وبعد أن خسر مباراته الأولى بقيادة ابن الـ46 عاما الذي خلف أوسكار غارسيا خونيينت الشهر الماضي، حقق سلتا أربعة انتصارات متتالية في الدوري وواحدا في الكأس، لكن خيتافي، القادم الأحد من ملعب قادش بفوز أول منذ المرحلة السادسة حين تغلب على برشلونة 1-صفر في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أجبره الأربعاء على الاكتفاء بالتعادل.

وكان خيتافي البادىء بالتسجيل بهدف رائع للأوروغوياني داميان سواريز في الدقيقة السابعة بتسديدة صاروخية من مشارف المنطقة، قبل أن يعادل سلتا من ركلة جزاء في الدقيقة 17 لإياغو أسباس.

ورفع سلتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن مؤقتا، فيما أصبح رصيد خيتافي 17 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا أيضا.