خيتافي يتنفس الصعداء ويعمق جراح إلتشي



ويدين خيتافي بفوزه إلى مهاجمه التركي إينيس أونال الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 55.



ولعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 اثر طرد مدافعه البديل الفرنسي جوردان أمافي لتلقيه الإنذار الثاني في مدى سبع دقائق.



ودخل أمافي في الدقيقة العاشرة عقب إصابة الأوروغوياني داميان سواريس.



وحصل إلتشي على ركلة جزاء في الدقيقة 87 أهدرها مهاجمه الأرجنتيني لوكاس بوي حيث تصدى لها حارس المرمى دافيد سوريا.



وتخلص خيتافي من المركز السابع عشر وصعد إلى المرتبة الرابعة عشرة برصيد 13 نقطة، فيما بقي إلتشي في المركز الأخير برصيد أربع نقاط بخسارته الثامنة هذا الموسم علماً أنه الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري حتى الآن.