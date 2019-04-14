وبدا خيتافي الذي سبق له أن خاض مغامرتين فقط على الصعيد القاري حين وصل الى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008 وخرج من دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" موسم 2010-2011، في طريقه لتلقي الهزيمة الثانية في المراحل الأربع الأخيرة، لاسيما أنه أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا.

لكن فريق ضواحي العاصمة مدريد الذي كان صاحب هدف التقدم عبر الأوروغوياني الآخر ماورو آرامباري (14) قبل أن يقلب بلد الوليد النتيجة لصالحه بهدفي سيرجيو غوارديولا (30) والتركي إينس أونال (69)، خطف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء انتزعها هوغو دورو من أوسكار بانو، ونفذها خورخي مولينا بنجاح.

وبهذا التعادل، تنازل خيتافي عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل لصالح إشبيلية الذي فاز السبت على جاره ريال بيتيس (3-2).

وفاز أتلتيك بلباو على مضيفه رايو فاليكانو 3-2.

وانتهت مباراة وسط الترتيب بين ريال سوسييداد وإيبار بالتعادل 1-1.

