خيتافي وفياريال ينفيان التلاعب بنتيجة مباراتهما الموسم الماضي

نفى نادي خيتافي المشاركة في التلاعب بنتيجة مباراة الدوري الإسباني لكرة القدم، مساندا في الوقت ذاته قائده خورخي مولينا بعد أن زعمت تقارير الجمعة بأنه يخضع للتحقيق من قبل الشرطة بشأن لقاء من الموسم الماضي بين فريقه وفياريال.

وتدقق الشرطة في محادثة مزعومة على تطبيق "واتساب" تشير الى أن مولينا كان على علم بدفعات لسبعة لاعبين من فياريال من أجل المساعدة في الخسارة أمام خيتافي في اليوم الأخير من الموسم الماضي، وذلك وفقا لتقارير في الصحافة الإسبانية.

وأصدر فياريال بيانا باسم النادي واللاعبين الجمعة "لإظهار رفضه المطلق للاتهامات".

وفوت خيتافي فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله في تلك المباراة أمام فياريال 2-2، ما سمح لفالنسيا بنيل المركز الرابع بفوزه على بلد الوليد 2-صفر.

وكتب خيتافي في بيان "يريد خيتافي تقديم دعمه غير المشروط له (مولينا) ويأسف لما حصل من انتهاك جسيم للحق الأساسي في افتراض البراءة، ونريد أن نرفض وننفي بشكل قاطع أي تورط بهذه المسألة وهذا النوع من السلوك".

وأضاف "يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية بحق هؤلاء الأفراد أو الكيانات القانونية التي تعطي أو توفر مصداقية للتقارير".

أما فياريال، فكتب في بيانه "يريد كل من فياريال وفريقه الأول أن يظهرا رفضهما المطلق للاتهامات التي صدرت في الساعات القليلة الماضية، وينكران علنا وبشكل قاطع التورط المفترض في التلاعب بنتيجة المباراة التي لعبت ضد خيتافي (2-2) في +كوليسيوم ألفونسو بيريز+ في إطار المرحلة الثامنة والثلاثين من الموسم الماضي".

وتابع "كما سيدرس فياريال ويُقَيم إمكانية اتخاذ إجراء قانوني في هذه المسألة".

ونشر زميل مولينا في خيتافي خايمي ماتا رسالة دعم على تويتر مع صورة لزميله، قال فيها "الحقيقة لا جدل فيها. يمكن لخبيث أن يهاجمه ولجاهل أن يسخر منه، لكن في النهاية ستظهر الحقيقة".