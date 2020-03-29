حملة تبرعات لا ليغا تجمع أكثر من 600 ألف يورو

وشارك العديد من نجوم الدوري الإسباني بحملة التبرعات التي أطلقتها رابطة لا ليغا في وقت متأخر من ليل السبت، في سبيل مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووصل المبلغ المالي الذي تبرع به الكثير من عشاق كرة القدم واللاعبين الإسبان لأكثر من 600 ألف يورو.

وانضم إلى الحملة سيرجيو راموس وفاسكيز من ريال مدريد وجيرار بيكيه والكرواتي راكيتيتش من برشلونة وسانتي كازورلا من فياريال وكوكي من أتلتيكو مدريد وجيسوس نافاس من إشبيلية وخواكين من ريال بيتيس وغيرهم.

وأضفت الحملة بعض التسلية للمتابعين في فترة الحجر المنزلي إذ امتدت لقرابة أربع ساعات، في ظلّ مشاركة أساطير من حجم لاعب التنس رافييل نادال أيضاً.

وتوقفت معظم النشاطات الرياضية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا من بينها المسابقات الإسبانية، خاصة وأن بلاد أبطال العالم 2010 تعد من أكثر الدول معاناة من هذا الوباء.