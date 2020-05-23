حكم الخماسية: تسعون بالمئة من الحكام مع ريال مدريد

متابعة: مازن الريس

ويعد إدواردو غونزاليس أحد أشهر الحكام في إسبانيا خلال العقد الماضي إذ قاد 291 مباراة خلال 17 موسماً في الليغا بناء على معلومات من صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نقلت تصريحاته.

وقال غونزاليس: "حوالي 90 بالمئة من الحكام مع ريال مدريد، 10 بالمئة مع برشلونة، سواء أحب عشاق برشلونة ذلك أو لا، 70 بالمئة من المشجعين الإسبان (باستثناء الكاتالونيين) يدعمون ريال مدريد".

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واعتبر صاحب الـ53 عاماً أنّ شعبية برشلونة ازدادت مؤخراً فقط بعد الألقاب التي فاز بها بيب غوارديولا رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة حامل لقب الليغا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين حالياً عن ريال مدريد، إذ ينتظر عشاق المسابقة استئنافها بعد أن توقفت لقرابة شهرين بسبب فيروس كورونا.

ويرفض غونزاليس أن يصنّف مع الحكام المنحازين لأيّ من الطرفين مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكام ينحازون للفرق التي يدعمونها، مكرراً ذات التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها في 2014.

وتضمن ما قاله غونزاليس منذ قرابة ست سنوات علماً أنّه متوقف عن التحكيم منذ 2012: "أنا محظوظ لأنني ولدت في بيلباو، في بقية إسبانيا يدعمون ريال مدريد أو برشلونة والغالبية مع ريال".

وقاد غونزاليس عدة لقاءات للفريقين وبعض مواجهات الكلاسيكو وأشهرها فوز برشلونة على ريال مدريد 5-0 في 2010 في المباراة التي شهدت طرده لسيرجيو راموس في الدقائق الأخيرة.

ولم يكن غونزاليس على علاقة جيدة بريال مدريد خاصة في فترة استلام البرتغالي جوزيه مورينيو لدفة القيادة الفنية للنادي الملكي.

وسبق وقال السبيشل وان عن تعيين غونزاليس لقيادة الكلاسيكو: "الإحصائيات موجودة، برشلونة سعداء بتعيينه حكماً للمباراة ونحن أقل سعادة".





واعترف الحكم الإنكليزي مارك كلاتنبورغ منذ قرابة 10 أيام بأنّه منح أتلتكيو مدريد ركلة جزاء أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 بعدما تأكد من عدم صحة هدف السبق لصالح راموس قائد الملكي.

وقال الحكم الإنكليزي بأنّ هدف المدافع سيرجيو راموس (15) في شباك أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 كان مسبوقاً بتسلل وبالتالي لم يكن صحيحاً: "في فترة ما بين الشوطين، أدركت بأن الهدف الذي تقدم به ريال مدريد جاء من وضعية تسلل لم يتفطن إليها مساعدي".

وأردف قائلاً: "مع بداية الشوط الثاني، منحت أتلتيكو مدريد ركلة جزاء، بعد أن أخطأ بيبي أمام توريس، فكان اللاعب البرتغالي منفعلاً وغاضباً وقال لي " لا يا مارك، لم أرتكب خطأ"، قلت له " هدف فريقك الأول لم يكن صحيحاً فابتعد بيبي عني وصمت".