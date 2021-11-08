حفل تقديم تشافي مدرباً لبرشلونة - بث مباشر على beIN SPORTS

- خوان لابورتا رئيس برشلونة: أمامنا عمل كبير في برشلونة.

- تشافي: "أشكر النادي وأشكر الجماهير التي رحبت بي بهذه الطريقة نحن هنا في أفضل نادي في العالم وسأعمل جاهدا لتحقيق النجاحات".

- تشافي يطل من الكامب نو على جماهير برشلونة.

🚨 تشافي إيرناديث مدرب @fcbarcelona_ara برشلونة الجديد:

🗣️ إنها لحظة حساسة في تاريخ برشلونة على أكثر من مستوى.

🗣️ علينا أن نضع المعتقدات جانبًا ونعمل معًا.

🗣️ أنا مستعد وأحب التحديات. — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) November 8, 2021

Bentornat a casa teva, Xavi pic.twitter.com/lVqaPYzFYk — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 8, 2021

وكان برشلونة حسم عودة نجمه السابق تشافي للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي ولموسمين إضافيين خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان، مُرحّباً بـ"الأسطورة المطلقة".

وقال برشلونة على تويتر يوم السبت الماضي: "حان الوقت للعودة إلى المنزل. أهلاً وسهلاً بك تشافي"، مضيفاً بصحبة فيديو لتشافي خلال توديعه "كامب نو" في 2015 "لم يكن أبداً وداعاً، بل نراك لاحقاً".

وكشف النادي الكاتالوني في بيان "توصّل برشلونة إلى اتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين. ترك تشافي الذي تأسس في فريق الشباب ببرشلونة، ناديه الحالي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي".