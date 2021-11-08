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حفل تقديم تشافي مدرباً لبرشلونة - بث مباشر على beIN SPORTS

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شاهد الآن وقائع حفل تقديم تشافي إيرنانديث مدرباً لبرشلونة مباشرة عبر beIN SPORTS.

https://twitter.com/fcbarcelona_ara

- خوان لابورتا رئيس برشلونة: أمامنا عمل كبير في برشلونة.

- تشافي: "أشكر النادي وأشكر الجماهير التي رحبت بي بهذه الطريقة نحن هنا في أفضل نادي في العالم وسأعمل جاهدا لتحقيق النجاحات".

 

- تشافي يطل من الكامب نو على جماهير برشلونة.

 

 

وكان برشلونة حسم عودة نجمه السابق تشافي للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي ولموسمين إضافيين خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان، مُرحّباً بـ"الأسطورة المطلقة".

وقال برشلونة على تويتر يوم السبت الماضي: "حان الوقت للعودة إلى المنزل. أهلاً وسهلاً بك تشافي"، مضيفاً بصحبة فيديو لتشافي خلال توديعه "كامب نو" في 2015 "لم يكن أبداً وداعاً، بل نراك لاحقاً".

وكشف النادي الكاتالوني في بيان "توصّل برشلونة إلى اتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين. ترك تشافي الذي تأسس في فريق الشباب ببرشلونة، ناديه الحالي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي".

 

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