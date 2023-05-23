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الدوري الإسباني

حادثة فينيسيوس تتصاعد والشرطة توقف ثلاثة أشخاص في فالنسيا

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أُوقف ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم وجهوا إساءات عنصرية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء.

AFP

وأفادت الشرطة التي فتحت تحقيقاً بعدما أثارت هذه الإساءات موجة من السخط في البلاد وخارجها في بيان: "تم إيقاف اليوم في فالنسيا ثلاثة شبان بسبب تصرفات عنصرية حدثت الأحد خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد".

وتوقفت مباراة الأحد لعدة دقائق وكتب الحكم في تقريره بعد صافرة النهاية أن صيحات "القرد" كانت موجهة إلى فينيسيوس.

وفتح الادعاء الإسباني تحقيقاً في الحادث الذي أدانه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيس. 

وقالت الشرطة في وقت سابق الثلاثاء إنها ألقت القبض على أربعة رجال يشتبه في قيامهم بتعليق دمية فينيسيوس جونيور من على جسر طريق سريع بالقرب من ملعب تدريب ريال مدريد في 26 كانون الثاني/يناير الماضي قبيل مباراة الدربي بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

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