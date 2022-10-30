افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 70 وأدرك البديل الأوروغوياني كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي شهدت طرد الألماني توني كروس في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.

وبهذا التعادل، أصبح رصيد الفريق الملكي 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن وصيفه برشلونة الذي فاز يوم أمس على مستضيفه فالنسيا في الوقت القاتل بهدف لليفاندوفسكي، في حين رفع جيرونا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وجاء تعثّر ريال مدريد بعد هزيمته في منتصف الأسبوع على يد مضيفه لايبستش الألماني 2-3 في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ النادي الملكي دورها ثمن النهائي قبل هذه الجولة.

جيرونا يفرض التعادل على ريال مدريد



فرض جيرونا التعادل على مستضيفه ريال مدريد (1-1) الأحد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



🎬 شاهد ملخص المباراة #الدوري_الإسباني #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/93pVg4kwCK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 30, 2022

وبدا فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي غاب عنه نجمه الفرنسي كريم بنزيمة عاجزاً عن إيجاد طريقه الى الشباك خلال الشوط الأول الذي شهد فرصة حقيقية وحيدة للنادي الملكي في الدقيقة 23 لكن القائم تدخل لمنع البرازيلي رودريغو من افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي مميز من الأوروغوياني المتألق فيديريكو فالفيردي.

ورد جيرونا بفرصة مماثلة، لكن العارضة تدخلت للوقوف في وجه تسديدة الفنزويلي يانخل هيريرا (38).

وبقي الوضع على حاله حتى الدقيقة 70 حين نجح فينيسيوس جونيور في منح ريال التقدم إثر سلسلة من التمريرات داخل المنطقة وصلت عبرها الكرة إلى فالفيردي الذي لعبها عرضية، فانقض عليها فينيسيوس وأودعها الشباك.

لكن البديل ماركو أسينسيو أهدى جيرونا التعادل عندما لمس الكرة بيده في منطقة الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء تأكد من صحتها عبر "في أيه آر" وانبرى لها كريستيان ستواني بنجاح (80).

واعتقد رودريغو أنه أعاد ريال الى المقدمة في الوقت القاتل لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء إلى "في أيه آر" لاعتباره أنه ارتكب خطأ على الحارس الأرجنتيني باولو غاتسانيغا الذي صد التسديدة الأولى للبرازيلي ثم المتابعة قبل أن يغمز الأخير الكرة في الشباك وهي بين يدي الحارس (89).

وأكمل ريال اللقاء بعشرة لاعبين في ثوانيه الأخيرة بعد طرد الألماني توني كروس بالإنذار الثاني.

أوساسونا يحقق فوزه السادس

وواصل أوساسونا موسمه الواعد بتحقيقه فوزه السادس للموسم، وجاء على حساب ضيفه بلد الوليد 2-صفر ليرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس موقتاً.

وفي اختباره الأول في الدوري بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين الذي حل الثلاثاء خلفاً لأوناي إيمري المنتقل الى أستون فيلا الإنكليزي، سقط فياريال في ملعب أتلتيك بلباو بهدف سجله الغاني-الإسباني إينياكي وليامس (59)، وذلك في لقاء جمع مدربين سابقين لبرشلونة، بما أن إرنستو فالفيردي يشرف على الفريق الباسكي المضيف الذي بات بانتصاره السادس للموسم في المركز الخامس بـ21 نقطة، فيما تجمد رصيد "الغواصة الصفراء" عند 18 في المركز الثامن.