جدول مباريات الدوري الاسباني هذا الموسم 2019 – 2020 كشف عن مواجهات قوية جداً في كل مرحلة بدءاً من الأسبوع الأول.

وتأتي أهمية جدول ومواعيد ونتائج مباريات الدوري الإسباني في ظلّ المنافسة بين برشلونة حامل اللقب وأتلتيكو مدريد وصيفه وريال مدريد على البطولة المحلية الأهم في إسبانيا.

ويكشف جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني عن مباراة قوية على الأقل في كل أسبوع، إذا يكفينا التذكر بأن المرحلة الأولى كشفت عن لقاءات بين سلتا فيغو وريال مدريد وفالنسيا وريال سوسييداد وبرشلونة واتلتيك بيلباو.

أهم مباريات الدوري الإسباني (المرحلة الأولى) الفريق الأول الفريق الثاني اليوم التوقيت أتلتيك بلباو برشلونة الجمعة 22:00 سيلتا فيغو ريال مدريد السبت 18:00 أتلتيكو مدريد خيتافي الأحد 23:00

وتنطلق مباريات الدوري الإسباني التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في السادس عشر من أب/أغسطس 2019.

وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كل أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضيراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتتيح beIN SPORTS فرصة لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي وشمال أفريقيا فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في إسبانيا.

ويتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلاماتهم، سيتناوبون على التعليق على أهم مباريات الدوري الإسباني خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الإسباني ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن البطولة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

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