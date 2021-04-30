جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو حتى نهاية الدوري الإسباني

منحت نتيجة موقعة ملعب ألفريدو دي ستيفانو التي انتهت بفوز تلامذة زيدان على برشلونة 2-1 في العاشر من نيسان- أبريل وما تبعها من نتائج مباريات لفرق الصدارة أهمية خاصة تتعلق بجدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفور انتهاء مباراة الميرنغي والبلوغرانا التي منحت نتيجتها صدارة مؤقتة للملكي عند صافرة النهاية حتى بدأ البحث عن جدول مباريات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو في الليغا 2020-2021، وذلك لوجود تنافس شديد بين الأندية الثلاثة على لقب هذا الموسم، قبل أن يتكرر الموقف في 29 أبريل مع خسارة برشلونة من غرناطة.

ويوضح جدول مباريات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني عن مباريات منتظرة بطعم النهائي لأي من الفرق الثلاث، علماً أنّ تراجع أتلتيكو في مرحلة الإياب أسهم باشتعال المنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة.



ويمكنكم الاطلاع في الأسطر التالية على جدول مباريات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني إذ يكشف عن مباريات متفاوتة الصعوبة للفرق الثلاثة كل أسبوع.

وننشر في هذا الجدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو علماً أنّ التعديلات في التواريخ تبقى واردة بحسب تطورات الأحداث وقرارات رابطة الدوري الإسباني.

