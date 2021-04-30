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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو حتى نهاية الدوري الإسباني

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جدول مباريات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم 2020-2021 يلعب دوراً مفصلياً في حظوظ كل فريق للتويج باللقب.

AFP

منحت نتيجة موقعة ملعب ألفريدو دي ستيفانو التي انتهت بفوز تلامذة زيدان على برشلونة 2-1 في العاشر من نيسان- أبريل وما تبعها من نتائج مباريات لفرق الصدارة أهمية خاصة تتعلق بجدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفور انتهاء مباراة الميرنغي والبلوغرانا التي منحت نتيجتها صدارة مؤقتة للملكي عند صافرة النهاية حتى بدأ البحث عن جدول مباريات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو في الليغا 2020-2021، وذلك لوجود تنافس شديد بين الأندية الثلاثة على لقب هذا الموسم، قبل أن يتكرر الموقف في 29 أبريل مع خسارة برشلونة من غرناطة.

ويوضح جدول مباريات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني عن مباريات منتظرة بطعم النهائي لأي من الفرق الثلاث، علماً أنّ تراجع أتلتيكو في مرحلة الإياب أسهم باشتعال المنافسة على اللقب حتى الأمتار الأخيرة.

ويمكنكم الاطلاع في الأسطر التالية على جدول مباريات برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني إذ يكشف عن مباريات متفاوتة الصعوبة للفرق الثلاثة كل أسبوع.

وننشر في هذا الجدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو علماً أنّ التعديلات في التواريخ تبقى واردة بحسب تطورات الأحداث وقرارات رابطة الدوري الإسباني.
 

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم

جدول مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو 2020 - 2021

المرحلة

الفريق المضيف

الفريق الضيف

التاريخ

34

ريال مدريد

أوساسونا

1 مايو

35

ريال مدريد

إشبيلية

9 مايو

36

غرناطة

ريال مدريد

13 مايو

37

أتلتيك بلباو

ريال مدريد

16 مايو

38

ريال مدريد

فياريال

23 مايو
       

34

فالنسيا

برشلونة

2 مايو

35

برشلونة

أتلتيكو مدريد

8 مايو

36

ليفانتي

برشلونة

11 مايو

37

برشلونة

سلتا فيغو

16 مايو

38

إيبار

برشلونة

23 مايو

 

 

 

 

34

إلتشي

أتلتيكو مدريد

1 مايو

35

برشلونة

أتلتيكو مدريد

8 مايو

36

أتلتيكو مدريد

ريال سوسييداد

12 مايو

37

أتلتيكو مدريد 

أوساسونا

16 مايو

38

ريال بلد الوليد

أتلتيكو مدريد

23 مايو

 

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