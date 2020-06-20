تير شتيغن لا يزال يؤمن بحظوظ برشلونة

وتعادل برشلونة بشكل مخيب أمام إشبيلية 0-0 يوم أمس الجمعة، ما منح ريال مدريد فرصة مشاركته الصدارة برصيد 65 نقطة إذا ما نجح الملكي بتحقيق الفوز على مستضيفه ريال سوسيداد غداً الأحد.

لكن تير شتيغن يعتقد أن برشلونة سيتوج بطلاً للدوري إذا تمكن الفريق من الفوز في كل من مبارياته الثماني المتبقية.

وقال حارس المرمى الألماني أحد أهم نقاط قوة برشلونة، في تصريحات بعد المباراة أمس "لم يعد الأمر بيدنا، سنراقب ما سيفعله المنافسون، لكننا نتحسن".

وتابع: "في الدفاع نظهر أفضل ما لدينا وأنا مقتنع بأن بفوزنا بجميع المباريات المتبقية سيجعلنا أبطالاً".

وفقد الفريق الكاتالوني النقاط لأول مرة بعد عودة الدوري إثر التوقف الذي فرضه فيروس كورونا، ومع ذلك، شعر تير شتيغن بأن التعادل ضد إشبيلية صاحب المركز الثالث كان نتيجة عادلة.

وقال "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول. كنا نعلم أننا قادمون إلى فريق معقّد للغاية وقد سيطرنا، بشكل عام، أعتبر أن التعادل كان عادلاً، لأن إشبيلية كانت لديهم أيضاً فرصاً جيدة".

ويخوض برشلونة مباراته القادمة ضد أتلتيك بيلباو يوم الثلاثاء.