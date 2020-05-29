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الدوري الإسباني

تيباس يحدد موعد الموسم المقبل من الدوري الإسباني

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قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إنّ الموسم الجديد من الليغا سينطلق في أيلول/ سبتمبر المقبل، مضيفاً المزيد من التفاصيل عن عودة الموسم الحالي.

Reuters



وجدد تيباس عبر مكالمة فيديو مع صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة تأكيده أنّ عودة الموسم الحالي ستكون في الحادي عشر من الشهر المقبل، إذ سيتزامن ذلك مع وصول برشلونة ومدريد للمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر التي فرضها فيروس كورونا.

وتوقف الدوري الإسباني لأكثر من شهرين بسبب انتشار وباء كورونا، إذ تعد إسبانيا واحدة من أكثر دول العالم معاناة من الجائحة.

وأضاف تيباس معلومات جديدة بشأن الموسم المقبل:" من المفترض أن ينطلق موسم 2020 – 2021 في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، ينبغي أن ينتهي الموسم الحالي أواخر تموز/ يوليو القادم، في حال سارت الأمور على ما يرام.

وسيكون ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس أول مباراة تقام عقب استكمال الموسم، إذ ستلعب خلف أبواب مغلقة.
 

الدوري الإسباني خافيير تيباس فيروس كورونا
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