تيباس يحدد موعد الموسم المقبل من الدوري الإسباني





وجدد تيباس عبر مكالمة فيديو مع صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة تأكيده أنّ عودة الموسم الحالي ستكون في الحادي عشر من الشهر المقبل، إذ سيتزامن ذلك مع وصول برشلونة ومدريد للمرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر التي فرضها فيروس كورونا.

وتوقف الدوري الإسباني لأكثر من شهرين بسبب انتشار وباء كورونا، إذ تعد إسبانيا واحدة من أكثر دول العالم معاناة من الجائحة.

وأضاف تيباس معلومات جديدة بشأن الموسم المقبل:" من المفترض أن ينطلق موسم 2020 – 2021 في الثاني عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، ينبغي أن ينتهي الموسم الحالي أواخر تموز/ يوليو القادم، في حال سارت الأمور على ما يرام.

وسيكون ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس أول مباراة تقام عقب استكمال الموسم، إذ ستلعب خلف أبواب مغلقة.

