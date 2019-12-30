تقارير صحفية تؤكد تمديد عقد بنزيمة مع ريال مدريد

وقالت ماركا أن بنزيمة توصل لاتفاق مع إدارة النادي الملكي بتمديد عقده إلى عام إضافي لينتهي 2022.

ويقدّم بنزيمة موسماً استثنائياً مع النادي الملكي حيث يعتبر هداف الفريق حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفاً خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 13 هدفاً.

وأكدت ماركا أن إدارة النادي الملكي ترغب في استمرار كريم بنزيمة مع الفريق لسنوات أخرى لتألقه الدائم في خط الهجوم منذ أن قدم للفريق من ليون الفرنسي في عام 2009.

وكان العقد السابق للمهاجم الفرنسي (32 عاماً) ينتهي في صيف عام 2021.