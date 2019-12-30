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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

تقارير صحفية تؤكد تمديد عقد بنزيمة مع ريال مدريد

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة مدّد عقده مع نادي ريال مدريد حتى عام 2022.

Reuters

وقالت ماركا أن بنزيمة توصل لاتفاق مع إدارة النادي الملكي بتمديد عقده إلى عام إضافي لينتهي 2022.

ويقدّم بنزيمة موسماً استثنائياً مع النادي الملكي حيث يعتبر هداف الفريق حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفاً خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 13 هدفاً.

وأكدت ماركا أن إدارة النادي الملكي ترغب في استمرار كريم بنزيمة مع الفريق لسنوات أخرى لتألقه الدائم في خط الهجوم منذ أن قدم للفريق من ليون الفرنسي في عام 2009.

وكان العقد السابق للمهاجم الفرنسي (32 عاماً) ينتهي في صيف عام 2021.

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