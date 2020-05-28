تقارير – ريال مدريد يعرض 4 لاعبين على مانشستر يونايتد من أجل انتداب بوغبا

أكدت صحيفة " The Sun" الإنكليزية بأن ريال مدريد يحاول انهاء صفقة انتداب متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا، المتوج بكأس العالم مع منتخب فرنسا في عام 2018، في الميركاتو الصيفي.

يدرك الفريق الملكي بأن مانشستر يونايتد لن يتنازل عن 89 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن بوغبا إلا إذ عرض ريال مدريد بعضاً من لاعبيه في محاولة لخفض القيمة المالية للصفقة.

وكشف ذات المصدر بأن ريال مدريد سيتخلى عن خدمات لوكاس فاسكيز والكولومبي خاميس رودريغيز والنرويجي مارتين أوديغارد وإبراهيم دياز للـ"يونايتد" في حال قبول الأخير مبدأ المبادلة.

ويحاول الفريق الإسباني الضغط على إدارة مانشستر يونايتد التي تحصلت على قرض بـ140 مليون جنيه إسترليني لمجابهة التداعيات المالية الناجمة عن تعليق المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعلى الطرف الآخر، تحدث الاعلام الإنكليزي عن مساعي المدرب النرويجي أولي غونار سولشار الحفاظ على بوغبا والوافد الجديد البرتغالي برونو فرنانديز، الثنائي تدربا مع بعض لأول مرة أمس الأربعاء، ليشكلا قوة مميزة في منتصف الملعب.

كما يسعى مدرب الفريق الإنكليزي للتعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، جايدون سانشو، ولاعب أستون فيلا جاك غريليش.