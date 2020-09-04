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دوري الأمم الأوروبية
الدوري الإسباني

تقارير: إدارة برشلونة تواجه اتهامات بالفساد !

كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن الشرطة الكاتالونية وجهت اتهامات لبرشلونة بإمكانية وجود فساد فيما يعرف بقضية التواصل الإجتماعي، كما قدمت الشرطة تقريرا للقاضي تؤكد فيه وجود مخالفات محتملة بهذا الصدد.

Reuters


 

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