تقارير: إدارة برشلونة تواجه اتهامات بالفساد ! September 4, 2020 00:48 كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن الشرطة الكاتالونية وجهت اتهامات لبرشلونة بإمكانية وجود فساد فيما يعرف بقضية التواصل الإجتماعي، كما قدمت الشرطة تقريرا للقاضي تؤكد فيه وجود مخالفات محتملة بهذا الصدد. Reuters الشرطة الدوري الإسباني برشلونة فساد السابق كوستا وأرياس ينضمان إلى لائحة اقرأ التالي آخر الأحداث September 4, 2020 00:48 تقارير: إدارة برشلونة تواجه اتهامات بالفساد ! September 4, 2020 00:10 كوستا وأرياس ينضمان للائحة المصابين بفيروس كورونا September 3, 2020 16:11 تعرف على آخر أخبار ما يعرف بقضية رحيل ميسي September 3, 2020 13:56 اتهامات بايل لريال مدريد تعقد من وضعيته September 3, 2020 12:57 مودريتش: رحيل ميسي "خسارة كبيرة لهيبة" الليغا September 3, 2020 12:29 إمكانية استمرار ميسي في برشلونة حتى نهاية عقده September 2, 2020 21:55 راموس يدلي بدلوه في قضية "رحيل ميسي" September 2, 2020 21:18 لا اتفاق بين والد ميسي ورئيس برشلونة September 2, 2020 15:42 راكيتيتش سعيد بالسنوات التي أمضاها في برشلونة September 2, 2020 12:03 والد ميسي يؤكد صعوبة استمرار الأسطورة مع برشلونة