تقارير: إدارة برشلونة تواجه اتهامات بالفساد !

September 4, 2020 00:48 كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن الشرطة الكاتالونية وجهت اتهامات لبرشلونة بإمكانية وجود فساد فيما يعرف بقضية التواصل الإجتماعي، كما قدمت الشرطة تقريرا للقاضي تؤكد فيه وجود مخالفات محتملة بهذا الصدد.