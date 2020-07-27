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تعيين خافي غراسيا مدرباً لفالنسيا

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أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم الإثنين تعيين مواطنه خافي غراسيا مدرباً لفريقه في الموسمين المقبلين خلفاً لألبرت سيلاديس المقال من منصبه.

Reuters

ولم يكن غراسيا (50 عاماً)، المدرب السابق لأوساسونا ,ألميريا وملقة، يشرف على تدريب أي فريق منذ إقالته من منصبه مدرباً لواتفورد الإنكليزي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وستكون مهمة غراسيا الذي سبق له تدريب أولمبياكوس فولوس وكيركيرا اليونانيين وروبن قازان الروسي، إعادة فالنسيا إلى المراكز الأوروبية التي ابتعد عنها هذا الموسم بحلوله تاسعاً هذا الموسم ما دفع الإدارة إلى إقالة سيلاديس في 29 حزيران/يونيو الماضي وتعيين سالفادور غونزاليز مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم الأسبوع الماضي.

ودافع غراسيا كلاعب عن ألوان بلد الوليد وريال سوسييداد وفياريال وقرطبة قبل أن يعتزل اللعب عام 2002.

فالنسيا الإسباني واتفورد خافي غراسيا
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