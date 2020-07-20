تعرف على ردة فعل برشلونة حول الغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الإثنين عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظراً للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد وعدم تكافؤ فرص المنافسة عليها.

وتفاعل نادي برشلونة مع هذا الإلغاء بتغريدة نشرت عبر موقعه الرسمي على تويتر حملت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة الجوائز الـ6 التي تحصل عليها سنوات (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019).

كما أكد نادي برشلونة بأن "البرغوث" هو الأفضل عالمياً قائلاً: "نحن نتفهم هذا الإلغاء. في كل الأحوال، الجميع يعلم من هو الأفضل".

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020



