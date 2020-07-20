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تعرف على ردة فعل برشلونة حول الغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020

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نادي برشلونة يغرّد على تويتر رداً على الغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020.

Reuters

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الإثنين عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظراً للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد وعدم تكافؤ فرص المنافسة عليها.

وتفاعل نادي برشلونة مع هذا الإلغاء بتغريدة نشرت عبر موقعه الرسمي على تويتر حملت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة الجوائز الـ6 التي تحصل عليها سنوات (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019).

كما أكد نادي برشلونة بأن "البرغوث" هو الأفضل عالمياً قائلاً: "نحن نتفهم هذا الإلغاء. في كل الأحوال، الجميع يعلم من هو الأفضل".


 

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