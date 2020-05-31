تعرف على رأي كامافينغا في الانتقال إلى ريال مدريد

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد من مصدر مقرب من موهبة نادي رين الفرنسي إدواردو كامافينغا، المتحصل على الجنسية الفرنسية في عام 2019 واللاعب الذي ينحدر من أصول أنغولية، بأنه يريد اللعب في ريال مدريد تحت إدارة المدرب زين الدين زيدان "إنه يحب زيدان وريال مدريد".

واعتبر ذات المصدر بأن انتقال اللاعب اليافع (17 عاماً) إلى ريال مدريد لن يكون سهلاً نظراً لتمسك إدارة رين، التي تعد العدة للمشاركة في الموسم القادم في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحلول الفريق في المركز الثالث، باللاعب الذي ينتهي عقده في عام 2022.

وتحدّث رئيس نادي رين نيكولا هولفيك عن اهتمام كبار أوروبا باللاعب قائلاً: "هذا أمر جيد بالنسبة لرين، لكن من أولوياته أن يواصل تحسين مستواه في رين. الموسم المقبل سيكون مطالباً بإثبات جدارته".

وأكدت الصحافة الإسبانية بأن نادي رين، قبل تأكد مشاركته في دوري الأبطال، اشترط 50 مليون يورو من أجل رحيل كامافينغا.

وكشفت تقارير إعلامية بأن جوني كالفات، رئيس كرة القدم الدولية في ريال مدريد والمكلف بمتابعة المواهب الشابة وجلبهم للفريق الملكي، قد اتصل بممثل اللاعب كامافينغا، موبوسا سيسوكو، وأنه تابع يافع رين جيداً.

واعتبرت صحيفة "آس" بأن الفريق الملكي سيكون مجبراً في هذه الصائفة على التخلي عن الكولومبي خاميس رودريغيز أو الويلزي غاريث بايل أو ماريانو دياز قبل فتح ملف التعاقد مع إدواردو كامافينغا.