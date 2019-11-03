ودخل فريق "الغواصة الصفراء" لقاءه وبلباو باحثاً عن تعويض هزيمته في المرحلة الماضية خارج ملعبه أمام إيبار (1-2)، إلا أنه عجز عن الوصول إلى شباك ضيفه الباسكي وفرّط بفرصة أن يصبح على المسافة ذاتها من مفاجأة الموسم غرناطة الذي سيتصدر الترتيب مجدداً في حال فوزه لاحقاً على ضيفه ريال سوسييداد السادس.

وبقي فياريال في المركز السابع بـ18 نقطة مباشرة أمام ضيفه بلباو الذي أصبح رصيده 17 نقطة.

وعكّر بلد الوليد على ضيفه ريال مايوركا احتفاله بمباراته الألف في الدوري الإسباني، وذلك باكتساحه بثلاثية نظيفة ما سمح له بالصعود إلى المركز العاشر بـ17 نقطة، مقابل 11 لضيفه الذي يحتل المركز السابع عشر بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.