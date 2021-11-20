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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

تعادل إيجابي بين سيلتا فيغو وفياريال

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انتهت مباراة سيلتا فيغو مع ضيفه فياريال على وقع التعادل (1-1) في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

وافتتح الضيوف التهديف عن طريق البيرتو مورينو في الدقيقة في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل برايس مينديز لسيلتا بهدف أحرزه في الدقيقة 72.

ورفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق ثلاث نقاط أمام سيلتا فيغو في المركز الرابع عشر. 
 

الدوري الإسباني سيلتا فيغو فياريال
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