تعادل إيجابي بين سيلتا فيغو وفياريال

وافتتح الضيوف التهديف عن طريق البيرتو مورينو في الدقيقة في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل برايس مينديز لسيلتا بهدف أحرزه في الدقيقة 72.

ورفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق ثلاث نقاط أمام سيلتا فيغو في المركز الرابع عشر.

