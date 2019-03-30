تصريح مهم لزيدان بشأن انتقال بوغبا إلى ريال مدريد

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية المباراة مع ضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير في المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني "أحب اللاعب كثيراً. هذا امر ليس جديداً. أعرفه شخصياً، ولهذا السبب اتكلم عنه بشكل طبيعي".

وأضاف "إنه بالفعل لاعب مختلف. يقدم ما يستطيع لاعبون قليلون تقديمه على أرض الملعب. إنه قادر على القيام بكل شيء. هناك لاعبو وسط يعرفون كيف يدافعون بشكل جيد جداً، وآخرون يعرفون كيف يهاجمون جيداً".

وجاء كلام زيدان رداً على سؤال حول تصريحات لبوغبا لم يستبعد فيها الانضمام إلى ريال "النادي الحلم" بالنسبة إليه.

وانتقل بوغبا (26 عاماً) إلى يونايتد في 2016 من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، ويمتد عقده مع فريق "الشياطين الحمر" حتى 2021.

ووعد زيدان بعد عودته إلى ريال خلفاً للاسباني جولن لوبيتيغي باجراء "تغيير" في الانتقالات الصيفية، وقدمت الصحافة الإسبانية ميزانية تقارب الـ 500 مليون يورو لضم لاعبين جدد، منها 280 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وعن هذه الشائعات، رأى زيدان الذي كان صانع ألعاب ريال مدريد بين 2001 و2006، "اليوم، لا يمكن القول أن لاعباً يساوي 100، 150، 200 أو 300 مليون يورو. الأندية هي التي تقرر ذلك".

وختم "أنا قدمت إلى ريال مقابل 70 أو 72 مليون يورو، وقيل حينها هذا ضرب من الجنون أن يدفع هذا المبلغ من أجلي. اليوم، أنظروا أين أصبحنا؟ اننا نعرف أي لاعب هو (مبابي)، لكنه ليس لاعباً في فريقي ولذلك لا أستطيع الحديث عنه احتراماً له ولناديه".