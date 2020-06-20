تصريحات بيكيه تحبط جماهير برشلونة وكيكي لا يوافقه الرأي

وبعد فوزين توالياً إثر العودة من عطلة قسرية لثلاثة أشهر تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد، خسر برشلونة أولى نقاطه، وبات غريمه ريال مدريد قادراً على التساوي معه بالنقاط واقتناص الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، بحال فوزه على ريال سوسييداد سادس الترتيب الأحد.

قال بيكيه الذي يأمل فريقه باحراز اللقب للسنة الثالثة توالياً "بالنظر إلى مبارتينا الآخيرتين، أعتقد أن الفوز في الدوري سيكون صعباً جداً. لا أرى أين سيهدر ريال مدريد النقاط! هذا التعادل سيضعنا في موقف حيث لن يكون إحراز اللقب بين أيدينا".

وعن تحليله لتصريح بيكيه، قال مدرب برشلونة كيكي سيتيين "هذا ناجم عن الإحباط. أنا متفائل. اعتقد ان الفوز بكل المباريات سيكون صعبا على الجميع".

تابع المدرب الذي حل بدلاً من ارنستو فالفيردي "يجب أن يكون لدينا نقد ذاتي لبعض الأمور، لكن يجب أن نسلط الضوء أيضاً على الأمور الجيدة التي قمنا بها".

وبعدما توقع الخميس في المؤتمر الصحافي صعوبة الفوز في كل المباريات، أضاف سيتيين "لقد حذرت من ذلك. الأمور ليست دراماتيكية. هناك الكثير من النقاط. لاحظت أن فالنسيا خلق مشكلات كثيرة لريال مدريد أمس (الخميس). هذه الليغا متوازنة جداً. الآن على خصمنا المباشر أن يلعب، ويفوز، وهو أمر ليس بالسهل. لكني أبقى متفائلاً وهذه طبيعتي".

