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تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمباراة برشلونة في الكلاسيكو

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تشكيلة ريال مدريد الرسمية التي ستخوض مباراة برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية، لم تتضمن الكثير من المفاجآت.

AFP

وضمّت تشكيلة ريال مدريد الأساسية التي أعلن عنها وصيف الليغا في حسابه الرسمي عبر تويتر على الإنترنت، ضمّت الخيارات التي قرّر الفرنسي زيدان الاعتماد عليها لكسب نقاط المباراة التي ستمنح فريق العاصمة الصدارة، وأبرزها البرازيلي مارسيلو.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أرض سانتياغو برنابيو، إذ يتصدر الفريق الكاتالوني بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وجاءت خيارات زيدان منطقية إلى حدّ كبير بعد التخبطات التي عاشها الميرينغي في الأسابيع الفائتة فاحتوت قائمة ريال مدريد الأساسية على أسماء متوقعة بالمجمل.

وجاءت قائمة ريال مدريد الأساسية لمباراة برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال.
خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، كروس، إيسكو.
خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيمة.
 

 

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