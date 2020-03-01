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تشكيلة برشلونة الرسمية لمباراة ريال مدريد

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تشكيلة برشلونة الرسمية لمباراة ريال مدريد أصبحت متاحة الآن بحسب ما أعلن عنه النادي الكاتالوني في موقعه الرسمي على الإنترنت.

AFP

وضمّت تشكيلة برشلونة الأساسية الخيارات التي قرّر كيكي الاستعانة بها للعودة بنتيجة جيدة من المباراة التي ستقام في سانتياغو برنابيو.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إذ يتصدر الفريق الكاتالوني بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وقرر كيكي اختيار أسماء متوقعة بلا مفاجآت إذ احتوت قائمة برشلونة الأساسية على معظم الأسماء البراقة التي اعتادت خوض مثل هذه المواجهات، لكن الأبرز تمثل بعودة جوردي ألبا للقائمة الرسمية بعد غيابه عدة مباريات بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة الأساسية لمباراة ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن
خط الدفاع: ألبا، أومتيتي، بيكيه، سيميدو.
خط الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، أرثر، فيدال.
خط الهجوم: غريزمان، ميسي.

 

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