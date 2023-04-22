تشافي يضم الناشئ لامين يامال لقائمة برشلونة

وأعلن تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة عن قائمة الفريق التي ستواجه ضيفه أتليتيكو مدريد ضمن المرحلة الـ30 من عمر الدوري الإسباني والتي شهدت عودة بيدري بعد غياب طويل بسبب الإصابة ودخول دي يونغ بعد حصوله على التصريح الطبي لخوض مواجهة أتليتيكو.
وأعلن تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة عن قائمة الفريق التي ستواجه ضيفه أتليتيكو مدريد ضمن المرحلة الـ30 من عمر الدوري الإسباني والتي شهدت عودة بيدري بعد غياب طويل بسبب الإصابة ودخول دي يونغ بعد حصوله على التصريح الطبي لخوض مواجهة أتليتيكو.
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