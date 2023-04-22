تشافي يضم الناشئ لامين يامال لقائمة برشلونة

من قبل beIN SPORTS April 22, 2023 13:30 دخل الناشئ المغربي الأصل لامين يامال التاريخ بعد أن أصبح أصغر لاعب يدخل في الفريق الأول لنادي برشلونة بعمر 15 عاماً، وذلك بعد انضمامه لقائمة الفريق الكاتالوني التي ستواجه أتليتيكو مدريد الأحد.