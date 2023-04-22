English
العربية
دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإسباني

تشافي يضم الناشئ لامين يامال لقائمة برشلونة

من قبل

دخل الناشئ المغربي الأصل لامين يامال التاريخ بعد أن أصبح أصغر لاعب يدخل في الفريق الأول لنادي برشلونة بعمر 15 عاماً، وذلك بعد انضمامه لقائمة الفريق الكاتالوني التي ستواجه أتليتيكو مدريد الأحد.

AFP

وأعلن تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة عن قائمة الفريق التي ستواجه ضيفه أتليتيكو مدريد ضمن المرحلة الـ30 من عمر الدوري الإسباني والتي شهدت عودة بيدري بعد غياب طويل بسبب الإصابة ودخول دي يونغ بعد حصوله على التصريح الطبي لخوض مواجهة أتليتيكو.  

 

الدوري الإسباني برشلونة تشافي إيرنانديث أتليتيكو مدريد بيدري
السابق ريال مدريد يستضيف سيلتا فيغو ا
اقرأ
ريال مدريد يستضيف سيلتا فيغو المتطور مؤخراً
التالي أوساسونا يحقق فوزاً مثيراً على
اقرأ
أوساسونا يحقق فوزاً مثيراً على ريال بيتيس
-

آخر الأحداث

>