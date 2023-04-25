تشافي يحدد تاريخ عودة ديمبيلي

قال تشافي عشية مواجهة مضيفه رايو فايكانو الأربعاء في المرحلة 31 من الليغا "سيعود يوم السبت، لا تقلقوا. هو بحالة ممتازة. وأندرياس (المدافع الدنماركي كريستنسن) سيعود السبت أيضاً".

وعاد الجناح "المتفجّر" البالغ 25 عاماً إلى التمارين قبل أيام قليلة، لكنه لم ينخرط في القائمة المقرّرة لمواجهة رايو فايكانو.

اضطر في 28 كانون الثاني/يناير الماضي في جيرونا، خلال المرحلة 19 من الدوري، إلى الخروج في الدقيقة 25، بسبب آلام فوق ركبته اليسرى، بعد قيامه بتسارع في أرض الملعب.

وفيما تجنّب منذ أكثر من سنتين، إصابات متلاحقة عكّرت مسيرته، أضيفت هذه الإصابة لسلسلة طويلة طاردته منذ قدومه إلى الفريق الكاتالوني في 2017 من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويقترب برشلونة من لقبه الأول في الدوري منذ 2019 والسابع والعشرين في تاريخه مقابل 35 لغريمه التاريخي ريال مدريد، إذ يتقدم الأخير بفارق 11 نقطة قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.