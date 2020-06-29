العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

تشافي يتمنى تدريب برشلونة وإعادته للانتصارات

من قبل

قال أسطورة برشلونة السابق تشافي هرنانديز إنه يأمل في العودة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كمدرب عندما يأتي الوقت المناسب وإن فريقه الفني المعاون يستعد بالفعل لذلك.

Reuters

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تشافي، الذي يدرب السد القطري حاليا، كان قريبا من تدريب برشلونة بدلا من ارنستو فالفيردي قبل تعيين كيكي سيتين في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويتأخر برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وكشف تشافي البالغ عمره 40 عاما عن خططه المستقبلية في لقاء عبر الفيديو مع صحيفة سبورت الإسبانية اليومية قائلا ”أملي الأكبر الذي أسعى له الآن هو تدريب برشلونة وإعادته للانتصارات“.

وأضاف تشابي إنه سيبدأ من الصفر في حال توليه المسؤولية "أنا ابن النادي. أفضل العودة في التوقيت المناسب لبداية مشروع من الصفر. قلت لذلك عدة مرات لكنني أريد اتخاذ قرارات تتعلق بكرة القدم في برشلونة.

”من الواضح أنه بعد الانتخابات ستتضح الأمور بالطبع. أنا لا استبعد أي شيء. قدموا إلي في كانون الثاني/يناير وتحدثنا. أبلغتهم أن الظروف والتوقيت غير مناسبين“. 
 

تشافي هيرنانديز
السابق برشلونة مطالب بالفوز على أتلتي
اقرأ
برشلونة مطالب بالفوز على أتلتيكو للاحتفاظ بحظوظه في الدفاع عن لقبه
التالي سيتيين ينفي وجود خلافات داخل ب
اقرأ
سيتيين ينفي وجود خلافات داخل برشلونة

آخر الأحداث