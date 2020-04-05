تشافي يتحدث عن الفرق بين رونالدينيو وميسي

تحدث الإسباني تشافي قائد برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي عن زميليه السابقين البرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني ليونيل ميسي مقارناً بينهما بعدما تعرّف على الإمكانيات الحقيقية لكلّ واحد منهما عن قرب.

وقال تشافي في تصريحات لغلوبو سبورت: "رونالدينيو في مستوى الأفضل، ربما ما كان يفتقر إليه هو الثبات".

ومرّ رونالدينيو بفترة صعود وهبوط كبيرة في مستواه خلال مسيرته الكروية في الوقت الذي ظهر به ميسي أكثر ثباتاً وحافظ على مستواه التصاعدي مع النادي الكاتالوني.

وأضاف: "رونالدينيو من بين الأفضل مع رونالدو (الظاهرة)، وكريستيانو وميسي"، مشدداً على إمكانية تصنيفه في هذه المجموعة.

ولعب تشافي مع رونالدينيو بين 2003 و2008 وتوّج الاثنين معاً بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري الأبطال مرة والسوبر الإسباني مرتين أيضاً، لكنه توّج مع ميسي بجميع الألقاب الممكنة.

وعن المقارنة بين رونالدينيو وميسي قال تشافي: "ميسي فقط فوق رونالدينيو لأنه حافظ على مستواه في السنوات القليلة الماضية، رونالدينيو كان يفتقر إلى الثبات عندما كان في ذروته".

ولخّص تشافي رأيه بلاعبه المفضل ميسي بقوله: "ميسي الأفضل في التاريخ".

وأتيحت لتشافي فرصة تدريب ميسي في برشلونة أوائل السنة الحالية لكنه فضّل التريث والتركيز على تجربته التدريبية الأولى مع السد.

وقال تشافي في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً، إنه يريد تدريب برشلونة ولكن وفقاً لأفكاره الخاصة ومشروعه الخاص مؤكداً على أهمية الفريق الذي يريد العمل معه.