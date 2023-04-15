تشافي يتحدث عن إمكانية رحيل غافي عن برشلونة

وقع غافي على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2026 في أيلول/سبتمبر الماضي ولكن بسبب الصعوبات المالية للنادي، لم يتمكن من تسجيله في الدوري الإسباني.

وهذا يعني أن غافي لا يزال على عقده السابق والمقرر أن ينتهي في حزيران/يونيو، مما يسمح له بالتوقيع مجاناً لأي ناد آخر.

"يجب أن يبقى في برشلونة"

ارتبط اللاعب الواعد بتشلسي الانكليزي وبايرن ميونيخ الألماني في الأسابيع الأخيرة، لكن تشافي قال إن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يجب أن يبقى في برشلونة.

قال خلال مؤتمر الصحافي على هامش المباراة ضد ضيفه خيتافي في الدوري الأحد "لا أعرف ما الذي يفكر فيه الآخرون لكني أعتقد أن غافي لن يكون سعيداً في أي فريق آخر على قدر ما هو في برشلونة".

وتابع "لديه كل شيء هنا، نحن نقدّره، إنه لاعب أساسي في سن الـ18، إنه حاسم للفريق. إنه لاعب مهم للغاية وهو يثير إعحابي. هو رائع وأعتقد أن مستقبله يكمن في برشلونة، لن يكون سعيدا في أي مكان آخر".

رسّخ غافي نفسه كعنصر مهم لكل من برشلونة والمنتخب الإسباني على مدار العامين الماضيين، بعد صعوده من أكاديمية لا ماسيا.

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن غريمه ريال مدري أقرب مطارديه في طريقه للقب أول في الليغا منذ 2019.

في سياق آخر، سيسافر الفريق بالقطار السريع إلى مدريد لمواجهة خيتافي بدلاً من الطيارة، وهو ما قال تشافي إنه محاولة للحد من التلوث.

وأضاف "لم نقم بذلك من قبل لأنها (رحلة) أطول قليلاً. الأمر يتعلق بالتلوث ونعتقد أنه الوقت المثالي للقيام بذلك لأن المباراة ستقام في الرابعة بعد الظهر. لن يؤثر علينا، إنه شيء نحن منفتحون عليه".

