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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

تشافي من أستراليا يؤكد حاجة برشلونة لإعادة البناء ويرفض التعليق على قدوم ليفا

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أكّد مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس أن فريقه في حاجة إلى إعادة بناء بعد موسم مضطرب، لكنه رفض التأكيد ما إذا كان مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون أحد اللاعبين القادمين إلى صفوفه.

AFP

وأنهى الفريق الكاتالوني الدوري المحلي متخلفا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد البطل بعد خسارته في الجولة الأخيرة على أرضه أمام فياريال 0-2، كما أنه خسر 4 من مباريات التسع الأخيرة في مختلف المسابقات.

ويقوم برشلونة بجولة في أستراليا حيث يخوض مباراة ودية ضد مباراة تجمع أبرز نجم الدوري الأسترالي.

وقال تشافي في مؤتمر صحافي الثلاثاء في سيدني "يتعين علينا تطوير أدائنا بشكل كبير الموسم المقبل، لقد تطورنا كثيراً منذ تشرين الثاني/نوفمبر" ملمحاً إلى التاريخ الذي استلم فيه تدريب الفريق خلفاً للهولندي رونالد كومان عندما كان الفريق يحتل المركز التاسع في الليغا.وعلى الرغم من نجاح تشافي في إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة من خلال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فانه في المقابل خرج من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على يد آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي توج بها لاحقاً بفوزه على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح.

وأضاف تشافي "أعتقد بأننا على الطريق الصحيح، يتعين علينا أن نشعر بالايجابية. لكن الموسم المقبل يجب أن نكون أكثر تنافسية والفوز بدوري الأبطال لما لا، لأنه لا يمكن أن نخوض موسماً آخر من دون الفوز بالألقاب، لدينا الخطة في هذا الصدد".

في المقابل، رفض تشافي تأكيد ما إذا كان يرغب في الحصول على خدمات الهداف البولندي في صفوف بايرن ميونيخ الألماني في ظل تصريحات وكيل أعمال الأخير بيني زاهافي بنية موكله ترك الفريق البافاري.

قال في ردّ لسؤال وكالة "فرانس برس" "لا أستطيع تأكيد ليفاندوفسكي أو أي أسماء أخرى. بطبيعة الحال نحن نبذل جهوداً والواقع أنه يتعين علينا إكمال عملية التطوير".

وأردف قائلاً "عندما نريد الاعلان عن لاعبين جديد سنفعل ذلك لكنه ليس الوقت المناسب حالياً".
                  

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