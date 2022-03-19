تشافي: "سانتياغو برنابيو صعب دائماً لكننا جاهزون"

وأضاف تشافي: "يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات أمام ريال مدريد، الذي يمارس ضغطاً متقدماً أحياناً، بينما يدافع في نصف ملعبه وينطلق بسرعة في العكسيات أحياناً أخرى. المهم بالنسبة لي هو أن نستحوذ على الكرة ونفرض أسلوب لعبنا طيلة المباراة".

وتابع مدرب البلاوغرانا: "فوز آخر سيعزز حضورنا في المراكز المؤهلة لدروي أبطال أوروبا".

وتطرق تشافي إلى غياب قائد رريال مدريد كريم بنزيمة فقال "بنزيمة أفضل هداف في العالم، إنها خسارة مهمة لريال مدريد ومن المحتمل أن يغير غيابه أسلوب لعب ريال، لكن بالنسبة لنا هذا لن يغير من أسلوبنا شيئاً".

ورداً على سؤال من سيعوض بنزيمة قال تشافي "إن هذا السؤال هو لأنشيلوتي، لكن لديه خيارات".

تشافي أكد أن الفوز بالدروي أمر صعب ولم يكشف عن ملامح تشكيلته "لدي فكرة واضحة، سترونها غداً. في التدريب سنقوم بتعديل الأمور".

وسُئل عما إذا كان رونالد أراوخو يمكنه مراقبة فينيسيوس، فترك الباب مفتوحاً: "هناك العديد من الاحتمالات والخيارات، أنا غير منصف مع العديد من اللاعبين، يمكن للكثيرين الحضور، لكن يجب أن يكون الجميع مستعداً للعب".