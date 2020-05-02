تسريبات لقميص برشلونة الجديد 2020 – 2021

وتحدّثت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة عن الصور المتداولة للقميص الجديد مشيرة إلى أن هذه الصور لا يمكن التأكد من أنها نسخة من النموذج الجديد أو أنها الصور الرسمية.

وأضاف ذات المصدر بأن القميص الجديد سيحمل اللون الأصفر في دائرة الرقبة بالإضافة إلى وجود اللونين المميزين للنادي (الأحمر والأزرق) بطريقة عمودية يفصل بينهما خط أصفر صغير.

وأكدت "إل موندو ديبورتيفو" بأن الذين شاهدوا القميص في صيغته الحقيقية أعجبوا به وأكدوا بأنه سيلقى رواجاً كبيراً في السوق.

*الصورة من الموقع الرسمي لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية

كما أشارت الصحيفة إلى أن القميص الثاني لفريق برشلونة سيكون أسوداً بالكامل تتخلله تفاصيل ذهبية في حين سيكون القميص الثالث وردياً بتفاصيل خضراء.

وتأخر نادي برشلونة في التقديم الرسمي لقميص موسم 2020-2021 نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

*الصورة من الموقع الرسمي لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية