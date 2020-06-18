تزايد كبير في عدد متابعي الدوري الإسباني

واستأنف الدوري الإسباني نشاطه في 11 حزيران/يونيو الحالي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإيقاف بسبب الأزمة التي نشأت عن تفشي "كوفيد-19".

ولفتت الرابطة في بيان إلى أن "الليغا زادت من أرقام المشاهدة الدولية عبر شاشات التلفزة بأكثر من 48 بالمئة في المرحلة الأولى من استئناف الدوري (مباراة ريال بيتيس وإشبيلية ضمن المرحلة الثامنة والعشرين) في 11 حزيران/يونيو، مقارنة مع المعدل الوسطي في المراحل الـ27 الأولى قبل الإيقاف القسري".

وأوضح البيان أن المعطيات التي جمعتها شركة الأبحاث العالمية "نيلسن" أظهرت أن نمو المتابعة التلفزيونية كان أكثر في بعض المناطق مقارنة مع غيرها.

وأفاد "على سبيل المثال، في إفريقيا فاقت الزيادة نسبة 73 بالمئة، وفي بلدان مثل جنوب إفريقيا، بلغت الزيادة أكثر من 210 بالمئة. وفي البلدان الآسيوية مثل الهند، تم رصد زيادة بنسبة تزيد على 72 بالمئة".

وتابع "في أوروبا، كانت الزيادة أكثر من 56 في المئة، مع بلدان مثل بلجيكا (زيادة فاقت 130 بالمئة) والدنمارك (زيادة فاقت 46 بالمئة)".

أما محلياً في إسبانيا، فكانت الزيادة في حدود 12 بالمئة.

وكانت إسبانيا الأسبوع الماضي، ثاني بطولة أوروبية كبرى تستأنف الموسم بعد ألمانيا. إلى ذلك، عادت منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز أمس الأربعاء.







