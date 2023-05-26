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الدوري الإسباني

تخفيض عقوبة فالنسيا المتعلقة بالإساءات ضد فينيسيوس

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أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة تخفيض عقوبة فالنسيا المتعلقة بالإساءات العنصرية لمشجعيه تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

Reuters

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وقررت اللجنة إغلاق المدرج الجنوبي لملعب "ميستايا" لثلاث مباريات على أرضه بدلاً من خمس وهي عقوبة كانت فرضتها لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني على فريق "الخفافيش" الأربعاء.

كما خفضت اللجنة الغرامة المالية من 45 ألف يورو إلى 27 ألف (29 ألف دولار).

ويستضيف فالنسيا إسبانيول بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري في مباراة مهمة حيث يصارع الفريقان لتفادي الهبوط.

وأوقف ثلاثة مشجعين لفالنسيا بعد أن تعرض الجناح البرازيلي البالغ 22 عامًا للإساءات خلال الفوز على مدريد 1-0 الأسبوع الماضي.

عنصرية فالنسيا فينيسيوس جونيور
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