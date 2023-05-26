تخفيض عقوبة فالنسيا المتعلقة بالإساءات ضد فينيسيوس

قدم/عنصرية/اسبانيا/بطولة/فالنسيا/فينيسيوس/ريال/مدري

20230526T135937Z



وقررت اللجنة إغلاق المدرج الجنوبي لملعب "ميستايا" لثلاث مباريات على أرضه بدلاً من خمس وهي عقوبة كانت فرضتها لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني على فريق "الخفافيش" الأربعاء.

كما خفضت اللجنة الغرامة المالية من 45 ألف يورو إلى 27 ألف (29 ألف دولار).

ويستضيف فالنسيا إسبانيول بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري في مباراة مهمة حيث يصارع الفريقان لتفادي الهبوط.

وأوقف ثلاثة مشجعين لفالنسيا بعد أن تعرض الجناح البرازيلي البالغ 22 عامًا للإساءات خلال الفوز على مدريد 1-0 الأسبوع الماضي.