تأكد غياب ميسي عن مباراة إيبار القادمة

الغياب تم بعد حصول ميسي على إذن من المدرب رونالد كومان، حيث سافر إلى الأرجنتين لقضاء العطلة هناك، وبالتالي فإن ميسي لن يكون حاضراً في مباراة إيبار الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، على أن يتواجد في تدريبات الفريق بدءاً من يوم الأربعاء.