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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

تأكد غياب ميسي عن مباراة إيبار القادمة

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سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه برشلونة اليوم الأحد بعد حصوله على إذن من النادي ليغيب بالتالي عن مباراة إيبار المقبلة في الدوري الإسباني.

AFP

الغياب تم بعد حصول ميسي على إذن من المدرب رونالد كومان، حيث سافر إلى الأرجنتين لقضاء العطلة هناك، وبالتالي فإن ميسي لن يكون حاضراً في مباراة إيبار الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، على أن يتواجد في تدريبات الفريق بدءاً من يوم الأربعاء.

الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة إيبار
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