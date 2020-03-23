تأجيل مسابقات كرة القدم الإسبانية حتى إشعار آخر

أعلنت رابطة لا ليغا في موقعها الرسمي على الإنترنت عن اتفاقها مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تأجيل جميع مسابقات كرة القدم في البلاد حتى إشعار آخر.

وجاء في البيان الذي نشر اليوم الإثنين: "اتفقنا على تعليق مسابقات كرة القدم الاحترافية حتى تقرر سلطات حكومة إسبانيا والإدارة العامة للدولة أنّه يمكن استئنافها دون إحداث أي مخاطر صحية".

وتعد إسبانيا من أكثر دول العالم تضرراً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الحكومية في سبيل السيطرة عليه، وأعلنت الإثنين ارتفاع الحصيلة الاجمالية للوفيات بسببه إلى 2182، بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة حاجز 33 ألف شخص.

وأضاف البيان: "يتوجه الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري بالشكر الكبير للأشخاص الذين يركزون جهودهم على تأمين الخدمات الأساسية للشعب الإسباني، ونريد أن نتذكر بأصدق المشاعر الأشخاص الذين توفوا ونوجه تحية حارة إلى عالم كرة القدم والعائلات التي فقدت أرواحا عزيزة".

وفرضت السلطات في إسبانيا، مثل العديد من دول العالم، إجراءات عزل صحي شبه تام يمكن ان يمدد حتى 11 نيسان/أبريل.

وتسبب فيروس كورونا بشلل شبه تام في الأحداث الرياضية حول العالم لاسيما كرة القدم، ودفع الى إرجاء مواعيد كبيرة مقررة في صيف العام الحالي لاسيما كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية.

كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في 22 آذار/مارس، أن أولمبياد طوكيو المقرر في تموز/يوليو وآب/أغسطس يواجه احتمال التأجيل، وأن القرار النهائي بشأن ذلك سيتخذ في غضون أربعة أسابيع.