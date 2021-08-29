تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية

واتخذت الرابطة قراراً بتأجيل مباراتي برشلونة وإشبيلية، وكذلك فياريال وألافيس.

ويلتزم معظم اللاعبين الدوليين حول العالم مع منتخباتهم في الأيام المقبلة للمشاركة في تصفيات مونديال قطر 2020.

🚨 رابطة الدوري الإسباني @LaLiga تقرر تأجيل مباراتي إشبيلية vs برشلونة وفياريال vs ألافيس من الجولة الرابعة، نظراً لتعارضها مع عودة اللاعبين المتأخرة إلى إسبانيا عقب خوضهم مباريات منتخباتهم في فترة التوقف القادمة. pic.twitter.com/9z0kwhGDKt — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 29, 2021

وأثير الكثير من الجدل مؤخراً بسبب خلافات بين مدربي المنتخبات والأندية حول التزام اللاعبين بالاستحقاقات الدولية، خاصة وأنّ بعض الدول تفرض شروط الالتزام بالحجر الصحي عند العودة جراء استمرار انتشار فيروس كورونا.

وتعيّن على الأندية الإسبانية السماح للاعبيها الدوليين بخوض تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم، في سبتمبر المقبل بعد قرار من محكمة التحكيم الرياضية اليوم الأحد.



وكانت رابطة الدوري الإسباني تقدمت بطعن ضد الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب تمديد فترة المباريات الدولية لتصفيات كأس العالم ليومين، لأن ذلك سيعني أنّ اللاعبين المشاركين لن يكون بوسعهم اللعب مع أنديتهم عند استئناف المسابقة المحلية في 11 سبتمبر.



وقال الفيفا في بيان إنه يرحب بقرار المحكمة الرياضية.