تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتليتك بلباو

ولم تتمكن طائرة الفريق الباسكي من الهبوط في مدريد بسبب العاصفة الثلجية، واضطرت للعودة إلى بلباو.

وقالت رابطة "لا ليغا" في بيان على حسابها في "تويتر" أنه تم تأجيل المباراة بين الفريقين بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة التي سببتها الثلوج الكثيفة.

وأضاف البيان "بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الناجم عن العاصفة التي اجتاحت جزءاً كبيرًا من شبه الجزيرة الأيبيرية، مما تسبب في إغلاق مطار مدريد باراخاس، واستحالة وجود الملعب (واندا ميتروبوليتانو) في ظروف اللعب المثلى، طلبت "لا ليغا"، بعد الاتصال بكلا الناديين، من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني تأجيل المباراة".

وأشار البيان إلى أن لجنة المسابقات وافقت على الطلب وأنه وسيتم الاعلان عن الموعد الجديد للمباراة في الأيام المقبلة.

من جانبه أوضح أتليتك بلباو في تغريدة على "تويتر": "أن الطائرة التي كانت تقل الفريق اضطرت للعودة إلى بلباو بعد أن عجزت عن الهبوط في مدريد (...) أقلعت طائرة بعد ساعة من الموعد المقرر بموجب الضمانات الأولية بأنها ستتمكن من الهبوط في مدريد. لكن بعد 30 دقيقة من الانتظار (إذن الهبوط) ودون اليقين بأن الهبوط سيكون ممكنا، أوصى قائد الطائرة بالعودة إلى بلباو، حيث هبطت الطائرة بأمان".

وكان مقرراً أن تقام المواجهة بين أتلتيكو مدريد وضيفه أتليتك بلباو في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني بـ38 نقطة فيما يأتي بلباو في المركز التاسع بـ21 نقطة.

وتسببت العاصفة الثلجية التي ضربت إسبانيا الجمعة وهي الأسوأ منذ 50 عاماً في فوضى عارمة في البلاد ما أدى إلى انقطاع السبل أمام مئات السيارات وشل الحركة.

وبات من المرجح أيضاً بحسب صحفية "ماركا" تأجيل اللقاء بين أوساسونا وريال مدريد علماً أن طائرة "الملكي" هبطت في بامبلونا مساء الجمعة بعدما تم تأجيل انطلاقها عدة مرات. وتوقعت الأرصاد الجوية وفقا لماركا هطول الثلوج بكثافة في بامبلونا وأشارت أن المضيف استعان بموظفين إضافيين لإزالة الثلوج من الملعب إذا لزم الأمر.





