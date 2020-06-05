العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الإسباني

بيل يرغب بإنهاء مسيرته مع ريال مدريد

من قبل

قال جوناثان بارنت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل إن مهاجم ريال مدريد لا يريد العودة إلى الدوري الإنكليزي وربما ينهي مسيرته في صفوف بطل أوروبا السابق.

Reuters

قال جوناثان بارنت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل إن مهاجم ريال مدريد لا يريد العودة إلى الدوري الإنكليزي وربما ينهي مسيرته في صفوف بطل أوروبا السابق.

ورغم الفوز بأربعة ألقاب في دوري الأبطال مع ريال لم تتفق الآراء على بيل بسبب افتقاره للالتزام وكثرة إصاباته.

وكان بيل قريبا من الانتقال إلى جيانغسو الصيني في العام الماضي قبل أن تتوقف المفاوضات.

وأبلغ بارنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”(بيل) يستمتع بأسلوب حياة رائع. لا يوجد أي سبب لعدم إمكانية إنهاء مسيرته في مدريد.

”... العودة واللعب (في الدوري الممتاز) غير ممكنة. لا أعتقد أنه يريد ذلك في الوقت الحالي. إنه سعيد باللعب في ريال“.

ويستضيف ريال مدريد منافسه إيبار عند استئناف الدوري الإسباني في 14 يونيو/حزيران بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

السابق غريزمان يكسف عن أهدافه ومسيرته
اقرأ
غريزمان يكسف عن أهدافه ومسيرته النهائية
التالي

آخر الأحداث