بيليه لميسي: قصص مثل قصصنا ستكون نادرة في كرة القدم

وسجل ميسي هدفه 643 لبرشلونة خلال تعادل السبت 2-2 على أرضه مع فالنسيا في الليغا.

وعادل الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يضاهي رقم بيليه من الأهداف التي سجلها في 656 مباراة فقط مع سانتوس بين عامي 1956 و 1974.

ونشر بيليه، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب على الإطلاق، تحية لميسي على إنستغرام.

وكتب اللاعب البرازيلي الأسطوري: "عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير مسارك، مثلك، أعرف ما يعني أن تحب ارتداء نفس القميص كل يوم. مثلك، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي نشعر أنه منزلنا".

وأضاف بيليه "تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل. ولكن قبل كل شيء، تهانينا على مسيرتك الجميلة في برشلونة. قصص مثل قصصنا، عن حب نفس النادي لفترة طويلة، للأسف ستكون نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيرًا يا ليو ميسي"

وكان هدف ميسي بالرأس هو الأول له مع برشلونة في جميع المسابقات منذ مارس 2017 ، بينما أضاع ركلة جزاء للنادي لأول مرة منذ فبراير من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن هدفه الأخير كان أيضًا رقم 450 في الليغا، مما جعله أول لاعب يصل إلى هذا الرقم لناد واحد في أي من البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.