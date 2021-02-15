افتتح أليكس بيرينغير التسجيل للضيوف بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية، وأضاف أوناي لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 15 قبل أن يعود بيرينغير ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لبيلباو في الدقيقة 29، ليعزّزَ زميله إينياكي ويليامس الغلة بهدف رابع بعد الاستراحة بسبع دقائق.
بيلباو يكتسح مستضيفه قادش برباعية نظيفة
افتتح أليكس بيرينغير التسجيل للضيوف بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية، وأضاف أوناي لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 15 قبل أن يعود بيرينغير ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لبيلباو في الدقيقة 29، ليعزّزَ زميله إينياكي ويليامس الغلة بهدف رابع بعد الاستراحة بسبع دقائق.
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