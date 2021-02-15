بيلباو يكتسح مستضيفه قادش برباعية نظيفة

من قبل beIN SPORTS February 15, 2021 23:38 عاد أتلتيك بيلباو بالنقاط الكاملة من ميدان قادش بعدما فاز عليه بأربعة أهداف دون مقابل الاثنين في ختام الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.