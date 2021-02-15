English
العربية
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

بيلباو يكتسح مستضيفه قادش برباعية نظيفة

من قبل

عاد أتلتيك بيلباو بالنقاط الكاملة من ميدان قادش بعدما فاز عليه بأربعة أهداف دون مقابل الاثنين في ختام الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

beIN SPORTS

افتتح أليكس بيرينغير التسجيل للضيوف بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية، وأضاف أوناي لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 15 قبل أن يعود بيرينغير ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لبيلباو في الدقيقة 29، ليعزّزَ زميله إينياكي ويليامس الغلة بهدف رابع بعد الاستراحة بسبع دقائق.
 

أتلتيك بيلباو الدوري الإسباني قادش
السابق لعنة الإصابات تلاحق كارفاخال
اقرأ
لعنة الإصابات تلاحق كارفاخال
التالي

آخر الأحداث

>