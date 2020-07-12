بيلباو يعود بالنقاط من أرض ليفانتي

وسجل راؤول غارسيا ثنائية الفريق الباسكي (4، 45+1) في حين وقع على هدف الفريق الخاسر الوحيد المقدوني إينيس بردهي 71.

وصار رصيد بيلباو 51 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد ليفانتي عند النقطة 43 في المركز الثاني عشر.

وخرج بيلباو من دوامة الخسارات بعد هزيمتين متتاليتين على أرضه في المرحلتين السابقتين أمام ضيفيه ريال مدريد المتصدّر (صفر-1)، وإشبيلية الرابع (1-2)، فيما هي الخسارة الثانية لصاحب الضيافة تواليا بعد ريال ماريوركا (صفر-2).

ويتشبث بيلباو الذي يعد واحداً من ثلاثة أندية لم تهبط إلى الدرجة الثانية في إسبانيا (مع ريال مدريد وبرشلونة) منذ انطلاق "لا ليغا" عام 1929، بأمله الضعيف بالمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، إذ يفصله عن خيتافي صاحب المركز السادس الذي يخوض الملحق التأهيلي للمسابقة نقطتين، علماً أن الأخير يخوض الاثنين مباراته ضد مضيفه ألافيس. فيما انتهى صراع ليفانتي عند هذا الحد مع ضمان البقاء في الدرجة الأولى.

وفي مجريات المباراة، لم ينتظر أتلتيك بلباو كثيراً لتسجيل هدف السبق عن طريق غارسيا بعد تمريرة عرضية من أوسكار دي ماركوس تجاوزت خمسة مدافعين وتهيأت على القدم اليمنى للاعب أتلتيكو مدريد السابق، فسددها من داخل منطقة الجزاء في المرمى (4).

وأضاف غارسيا الهدف الثاني بعدما تسلم الكرة على باب منطقة الجزاء من دي ماركوس أيضاً، فلمح الحارس أيتور فرنانديز متقدما، فلعبها ساقطة "لوب" من فوقه الى الشباك (45+1).

وقلص باردي النتيجة بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة، بعد تمريرة عرضية من بورخا مايورال (71).

ونال راؤول غارسيا جائزة أفضل لاعب في المباراة بسبب تسجيله للثنائية التي رفع فيها رصيده التهديفي 15 هدفاً في المركز الرابع على لائحة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نجم برشلونة وقائده ليونيل ميسي 22 هدفاً، ونجم هجوم ريال مدريد كريم بنزيمة 18 هدفاً ولاعب فياريال جيرارد مورينو 16، وبالتساوي مع مهاجم برشلونة لويس سواريز.

كما أنه العدد الأكبر من الأهداف الذي يسجله اللاعب في موسم واحد منذ بدء مسيرته في أوساسونا عام 2004.