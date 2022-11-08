بيلباو يتفوق على ضيفه بلد الوليد بثلاثية

تقدم الفريق الباسكي بهدف غوركا غوروثيتا في الدقيقة الثامنة عشرة، وعاد اللاعب ذاته لهز شباك بلد الوليد بتوقيعه على الثنائية في الدقيقة الحادية والخمسين، قبل أن يختتم داني فيفيان ثلاثية الأسود في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وكان جيرونا قد افتتح الجولة الرابعة عشرة بفوزه على مضيفه إلتشي 2-1.

بـول ليرولا منح الأسبقية للفريق المضيف في حدود الدقيقة السادسة عشرة، وعادل إيفان نونييث النتيجة لمصلحة الفريق الكتالوني عند الدقيقة التاسعة والثلاثين، فيما دون فالنتين كاستي شانوس هدف انتصار جيرونا بحلول الدقيقة السادسة والستين.

