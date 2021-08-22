بيكيه يعاني من إصابة في ربلة الساق

❗الفحوصات الطبية تؤكد إصابة جيرارد بيكيه بتشنج عضلي في ربلة الساق اليسرى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/eCYqYsFav5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 22, 2021

وقال النادي الكاتالوني من دون أن يحدد مدة الغياب، إن بيكيه "يتعافى وتطور حالته سيحدد متى سيعود" إلى الملاعب.

وخرج بيكيه في الدقيقة 30 من مباراة السبت متأثراً بشكل واضح بعد احتكاك يأليكس بيرينغير، وحل بدلاً منه الأوروغوياني رونالد أراوخو.

وقبل أسبوع، سجل بيكيه الهدف الأول لبرشلونة في الدوري هذا الموسم ممهداً الطريق أمام فريق المدرب الهولندي رونالد كومان للفوز على ريال سوسييداد 4-2 في أول ظهور رسمي للفريق بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعانى بيكيه الأمرين الموسم الماضي حيث ابتعد عن الملاعب من تشرين الثاني/نوفمبر حتى نيسان/أبريل بعد إصابتين متتاليتين في ركبته اليمنى.

ويشكل غياب بيكيه مصدر قلق لكومان الذي يتعين عليه إيجاد حلول في مركزي قلب الدفاع، لأن إريك غارسيا الذي لعب بجانب ابن الـ34 عاماً في أول مباراتين من الموسم، سيغيب أيضاً بعد تلقي بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة السبت.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشغل مركزي قلب الدفاع ضد خيتافي الأحد المقبل في المرحلة الثالثة من الدوري كل من الفرنسي كليمان لونغليه وأراوخو.