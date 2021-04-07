بيدري لا يزال مصدوماً مما يظهره ميسي

وأثبت لاعب خط الوسط بيدري نفسه كعنصر أساسي ضمن خطط المدرب الهولندي رونالد كومان، خلال موسمه الأول في كامب نو بعد انتقاله من لاس بالماس.

وخاض اللاعب البالغ من العمر ( 18 عامًا)، 43 مباراة في جميع المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر في برشلونة في موسم 2020 -2021، وسجل ثلاثة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة.

وصنع بيدري 50 فرصة لتسجيل الأهداف في تلك المباريات، وهو رقم تفوق عليه أربعة من زملائه في الفريق فقط.

وشارك ميسي بشكل مباشر في 40 هدفًا هذا الموسم، وهو رابع أفضل حصيلة بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، لكنه منذ مطلع العام سجل نجم الأرجنتين (18) هدفاً و قدم 8 تمريرات حاسمة.

وقال بيدري في تصريحات لـ LaLiga World إن مجرد التدريب إلى جانب قائد برشلونة تجربة لا تزال تستحق التذوق والاستمتاع "لقد قلت مرات عديدة، عندما كنت صغيرًا، كان برشلونة فريقي المفضل، وحلمت أن أفعل ما أفعله الآن"،

وأضاف "أحاول فقط أن أنسى أنني ألعب جنبًا إلى جنب مع ليو، أو بوسكيتس، أو أي من اللاعبين الرائعين الآخرين في هذا الفريق. أحاول فقط أن أنسى كل ذلك، وأتخيل أنني ألعب في ملعب المنزل هذا يساعدني حقًا على الاستمتاع أكثر".

وتابع بيدري: "إنه أمر لا يصدق حقًا، لكن على الرغم من أني رأيت ليو ميسي على التلفاز وأتدرب معه يومياً، إلا أنه ما زال يدهشنا في التدريبات. أنا أستمتع كل يوم معه وأحاول أن أتعلم منه قدر ما أستطيع".

وخسر برشلونة مباراة الذهاب 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الماضي في تشرين الأول/ أوكتوبر من عام 2020، لكن السبت يتجه إلى المباراة المنتظرة في العاصمة الإسبانية كمرشح أول للفوز.

وقال بيدري عن المباراة الشهيرة "أعتقد أنها مهمة للغاية بسبب ما تعنيه للجماهير، المشجعون يحبون هذه المباراة حقًا وكنت أحب مشاهدتها أيضًا. الآن أنا لاعب كرة قدم أتطلع إليها بشغف، تمامًا كما فعلت في المرة الأولى".

وتابع: "إنها مباراة حاسمة بالنسبة إلى الليغا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا للحصول على النقاط الثلاث، وهذا مهم لنا وللمشجعين. أعتقد مثل كل كلاسيكو ، ستكون مباراة صعبة. نحن فريق جيد للغاية وعلينا أن نلعب بشكل جيد للغاية إذا أردنا النقاط الثلاث، لكننا جميعًا مستعدون جيدًا ومركّزون ونعلم ما الذي نواجهه.

وختم حديثه قالاً: "نحن لا نستسلم أبدًا فيما يتعلق بلقب الدوري. كما هو الحال دائمًا، سنخوض المعركة حتى النهاية وأعتقد أنه إذا واصلنا الحصول على النقاط الثلاث، فسنكون في نهاية المطاف في المكان الذي نريده".