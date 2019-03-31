بيتيس يواصل نزيف النقاط وفالنسيا يسقط إشبيلية

وبدا أن فايكانو في طريقه لتحقيق فوزه الأول في المراحل الثماني الأخيرة حين تقدم منذ الدقيقة 34 عبر راوول دي توماس وحتى الدقيقة 81 قبل أن ينجح كريستيان تيلو في تجنيب بيتيس هزيمته الأولى أمام مضيفه منذ نيسان/أبريل 2014 والثالثة في المراحل الأربع الأخيرة.

ورفع بيتيس رصيده الى 40 نقطة في المركز التاسع لكن بفارق 6 نقاط فقط عن خيتافي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي خسر السبت أمام ضيفه ليغانيس صفر-2، فيما أصبح رصيد فايكانو 24 فقط في المركز التاسع عشر بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان.

وبعد فوزين متتاليين عقب 5 مراحل دون أي انتصار، انتكس إشبيلية مجددا بسقوطه على أرضه أمام فالنسيا بهدف سجله دانيال باريخو من ركلة جزاء (1+46)، مانحا فريقه الذي لم يذق طعم الهزيمة للمرحلة الحادية عشرة تواليا، نقطته الـ43 في المركز السادس على حساب مضيفه الأندلسي (نفس عدد النقاط) الذي يخسر على أرضه للمرة الثانية تواليا أمام "الخفافيش".

ومني ليفانتي بنفس مصير فايكانو، إذ فرط بفوزه الثاني فقط في المراحل التسع الأخيرة بعد أن تقدم على ضيفه إيبار بهدفين لخوسيه لويس موراليس (5) وروبن روتشينا (26) مقابل هدف للأرجنتيني غونزالو إسكالانتي (19)، وذلك حتى الدقيقة 78 قبل أن يهز سيرخي أنريتش شباكه بهدف التعادل.

ورفع ليفانتي رصيده الى 32 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، فيما أصبح رصيد إيبار الذي يحقق التعادل الرابع له في المراحل السبع الأخيرة مقابل فوز وحيد وهزيمتين، 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفرط بلد الوليد بنقطتين ثمينتين جدا لصراعه من أجل البقاء، وذلك بتعادله مع ضيفه ريال سوسييداد بهدف لكيكو (9)، مقابل هدف لميكيل أويارسابال (79).