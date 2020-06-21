بيتيس يقيل "روبي" ويعيّن تروخيّو

وأفاد النادي في بيان الأحد بعد يوم من خسارة "فيرديبلانكوس" على أرض اتلتيك بلباو صفر-1 "قرر مجلس إدارة بيتيس استلام اليكسيس مهام الفريق الأول. سيجلس القائد السابق والمنسق الرياضي الحالي على مقعد المدرب حتى نهاية الموسم الجاري".

وكان تروخيّو (54 عاما) لاعبا لمدة سبع سنوات مع بيتيس (1993-2000)، ودرب الفريق في مباراتيه الأخيرتين من موسم 2016-2017.

بدوره، استلم روبي (50 عاما) مهام تدريب بيتيس الصيف الماضي، بعد إشرافه على اسبانيول (2019)، هويسكا في الدرجة الثانية (2018)، سبورتينغ خيخون (2017) وليفانتي (2016).

لكن النتائج السيئة للفريق الأندلسي أدت إلى رحيل مبكر لروبي، العضو السابق في الجهاز الفني لبرشلونة

(2013-2014).

وفي ثلاث مباريات فقط بعد استئناف الدوري اثر تعليقه لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، لم يحرز زملاء الفرنسي نبيل فقير سوى نقطة يتيمة، اذ خسروا افتتاحا أمام جارهم وغريمهم اشبيلية صفر-2 وتعادلوا على أرضهم مع غرناطة 2-2.





