بنزيمة يغيب مجدداً عن تدريبات ريال مدريد

وغاب بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، عن أربع مباريات بسبب مشكلة في الفخذ في الفترة الأخيرة وقال مدرب ريال كارلو انشيلوتي "لم يتمكن من العودة نتيجة هذا الانزعاج البسيط. إنه ليس بالأمر الكبير. لقد حاول ولكن ذلك لم يكن ممكنا". ولم يظهر بنزيمة إلا في ثلاث من آخر تسع مباريات لريال مدريد بسبب إصابة في الفخذ ثم إرهاق عضلي.

وكانت المشاركة الوحيدة للمهاجم منذ 19 أيلول/سبتمبر، عندما جلس على مقاعد البدلاء أمام سلتيك في دوري أبطال أوروبا.

ودافع أنشيلوتي عن بنزيمة ضد اتهامات بأن الأول يضع منتخب فرنسا أولوية وقال أنشيلوتي "(النقد) هو هراء، كان لديه مشكلة، لم تكن خطيرة، لأنه لم يتوقف، استمر في التدريبات بشكل فردي".

وتابع "كريم هو أكثر من أصيب بخيبة أمل من الموقف لأنه سيصل إلى كأس العالم مع الكرة الذهبية، لكن بدون الدقائق في ساقيه التي يحتاج إلى السرعة. لم يفكر لأي لحظة أن كأس العالم كانت في خطر. بصراحة، إنها مسائل صغيرة جدا".

ويعاني المنتخب الفرنسي من إصابات عدة في صفوفه أبرزها للاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي اللذين سيغيبان عن كأس العالم، في حين يتعافى قلب دفاع مانشستر يونايتد رافايل فاران من إصابة أيضا.

ويبدأ المنتخب الفرنسي بطل العالم مشوار الدفاع عن لقبه ضد أستراليا في 22 الحالي قبل مواجهة الدنمارك وتونس لاحقا.ً