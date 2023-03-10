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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

بنزيمة يغيب عن مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول

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خلت تشكيلة ريال مدريد التي تتأهب لخوض مواجهة فريق إسبانيول في الدوري الإسباني من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

reuters

وأكدت تقارير إعلامية سابقاً بأن الشكوك تحوم حول مشاركة بنزيمة مع الفريق الملكي ضد ضيفه إسبانيول السبت بعد غيابه عن الحصة التدريبية الخميس.

لم يتدرب بنزيمة مع زملائه هذا الأسبوع بسبب مشكلة في الكاحل وفق ما أفادت تقارير إسبانية.

وقال مصدر في النادي لوكالة فرانس برس إن مشاركة الفرنسي ضد إسبانيول تتعلق بإمكانية مشاركته في التدريبات الجمعة من عدمها، مضيفًا أنه تمرن بمفرده خلال الأسبوع.

وأشار النادي في بيان الخميس أن "بنزيمة تدرب في صالة داخل منشآت النادي".

وأكدت تقارير أن المهاجم ليس موضع شك بالنسبة لمواجهة ليفربول الانكليزي الأربعاء في مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
 

الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيمة
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